Арест генпрокурора Молдавии спровоцировал акцию протеста с требование отставки Майи Санду

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько тысяч жителей Молдавии в воскресенье собрались на демонстрацию возле здания администрации президента страны с требованием к Майе Санду уйти в отставку. Об этом с места событий передает корр. ТАСС.



Акцию инициировали руководители Блока коммунистов и социалистов, которые назвали арест генпрокурора республики Александра Стояногло незаконным. "Это митинг против беззакония, продажных прокуроров, которые продолжают выполнять политические заказы, против незаконного задержания Александра Стояногло, которому отказывают в беспристрастном расследовании. <...> Эта беспомощная власть не в состоянии управлять страной, они взялись установить контроль, они решили прибегнуть к запугиванию", - заявил перед собравшимися вице-председатель парламента Владимир Батрынча. Демонстранты скандируют "Свободу политзаключенным!", "Долой диктатуру!", "Нет захвату государства!". Полиция не препятствует их действиям.



