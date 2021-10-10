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НОВОСТИ

В 2021 году число заболевших ковидом за неделю в России стало максимальным

14:20 10.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России растет четвертую неделю подряд и уже стала максимальной с конца прошлого года, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Смертность от новой болезни уже превзошла прошлогодние показатели - за последние семь дней в стране зафиксировали почти 6 500 летальных исходов, что превышает максимумы предыдущей осенне-зимней волны более чем в полтора раза.

ТАСС собрал ключевую статистику эпидемии за неделю.

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