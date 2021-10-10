В госпиталь в Праге по скорой доставлен президент Чехии Милош Земан - СМИ
14:30 10.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В пражский госпиталь Земан направился из своей загородной резиденции в местечке Ланы после состоявшейся там встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, на которой они обсуждали итоги прошедших в республике в субботу и воскресенье парламентских выборов. Колонна автомобилей, в которой находилась машина скорой помощи, выехала из резиденции в Ланах вскоре после 12:00 (13:00 мск).
Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек подтвердил в "Твиттере" госпитализацию Земана. "Президент республики по рекомендации своего лечащего врача профессора Мирослава Заворала согласился с госпитализацией в Центральный военный госпиталь в Праге", - отметил он.
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