В госпиталь в Праге по скорой доставлен президент Чехии Милош Земан - СМИ

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Чехии Милош Земан доставлен в Центральный военный госпиталь в Праге. Главу государства привезли туда на автомобиле скорой помощи, предназначенном для больных, нуждающихся в интенсивной терапии, сообщил в воскресенье сайт газеты "Право".



В пражский госпиталь Земан направился из своей загородной резиденции в местечке Ланы после состоявшейся там встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, на которой они обсуждали итоги прошедших в республике в субботу и воскресенье парламентских выборов. Колонна автомобилей, в которой находилась машина скорой помощи, выехала из резиденции в Ланах вскоре после 12:00 (13:00 мск).



Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек подтвердил в "Твиттере" госпитализацию Земана. "Президент республики по рекомендации своего лечащего врача профессора Мирослава Заворала согласился с госпитализацией в Центральный военный госпиталь в Праге", - отметил он.



