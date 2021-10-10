Ситуацию вокруг ядерной программы Ирана Меркель считает критической

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что в ситуации вокруг ядерной программы Ирана предстоят "решающие недели" и что на России и Китае лежит особая ответственность в деле сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом она заявила в воскресенье во время визита в Израиль.



"Когда мы наблюдаем за тем, как Иран продвигается в обогащении урана, то этот вопрос приобретает срочный характер", - приводит слова Меркель агентство ДПА. Она отметила, что никогда не считала СВПД идеальным соглашением, но лучшего пути для недопущения обладания Тегераном атомного оружия сейчас, по ее мнению, нет.



"С каждым днем, который выпадает (в который не проходят переговоры - прим. ТАСС), обогащение урана наращивается. Это сама по себе критическая ситуация", - считает канцлер. "Перед нами решающие недели в этом вопросе", - сказала она. "Здесь, я считаю, определенная ответственность лежит и на России с Китаем", - добавила глава правительства ФРГ.



