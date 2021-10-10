Ситуацию вокруг ядерной программы Ирана Меркель считает критической
15:30 10.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Когда мы наблюдаем за тем, как Иран продвигается в обогащении урана, то этот вопрос приобретает срочный характер", - приводит слова Меркель агентство ДПА. Она отметила, что никогда не считала СВПД идеальным соглашением, но лучшего пути для недопущения обладания Тегераном атомного оружия сейчас, по ее мнению, нет.
"С каждым днем, который выпадает (в который не проходят переговоры - прим. ТАСС), обогащение урана наращивается. Это сама по себе критическая ситуация", - считает канцлер. "Перед нами решающие недели в этом вопросе", - сказала она. "Здесь, я считаю, определенная ответственность лежит и на России с Китаем", - добавила глава правительства ФРГ.
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