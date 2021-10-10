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В 2036 году Летние Олимпийские игры могут пройти в Индии

15:40 10.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Летние Олимпийские игры 2036 года могут пройти в четырех индийских городах, в том числе в Ахмедабаде, где находится самая крупная арена в мире. Комментарий президента национального олимпийского комитета Индии Нариндера Батры приводит информагентство Press Trust of India.

"Олимпийские игры могут проводиться в трех или четырех городах Индии, и я веду переговоры с Международным олимпийским комитетом о возможной заявке на проведение Игр 2036 года. Уже сейчас могу сказать, что если Индия будет принимать Олимпиаду, то церемония открытия пройдет на стадионе "Мотера" в Ахмедабаде, это лучший стадион мира. Так что, считаю, у нас отличные шансы на проведение Олимпиады, однако не стоит забывать о том, что у нас достойные конкуренты", - сказал Батра.

Стадион "Мотера" был построен в 1983 году и несколько раз реконструировался. В результате последней реконструкции, завершившейся в 2020 году, вместимость арены увеличилась до 132 тыс. зрителей.

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