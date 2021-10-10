В 2036 году Летние Олимпийские игры могут пройти в Индии
15:40 10.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Олимпийские игры могут проводиться в трех или четырех городах Индии, и я веду переговоры с Международным олимпийским комитетом о возможной заявке на проведение Игр 2036 года. Уже сейчас могу сказать, что если Индия будет принимать Олимпиаду, то церемония открытия пройдет на стадионе "Мотера" в Ахмедабаде, это лучший стадион мира. Так что, считаю, у нас отличные шансы на проведение Олимпиады, однако не стоит забывать о том, что у нас достойные конкуренты", - сказал Батра.
Стадион "Мотера" был построен в 1983 году и несколько раз реконструировался. В результате последней реконструкции, завершившейся в 2020 году, вместимость арены увеличилась до 132 тыс. зрителей.
НОВОСТИ
- 16:20 10.10.2021
- По дела об отравлении суррогатным алкоголем арестовали еще двух фигурантов
- 16:10 10.10.2021
- Во вторник в Центральной России закончится бабье лето - синоптик
- 15:30 10.10.2021
- Ситуацию вокруг ядерной программы Ирана Меркель считает критической
- 14:30 10.10.2021
- В госпиталь в Праге по скорой доставлен президент Чехии Милош Земан - СМИ
- 14:20 10.10.2021
- В 2021 году число заболевших ковидом за неделю в России стало максимальным
- 13:20 10.10.2021
- Арест генпрокурора Молдавии спровоцировал акцию протеста с требование отставки Майи Санду
- 13:10 10.10.2021
- Днем траура по погибшим после крушения L-410 в Татарстане объявлено 11 октября
- 12:20 10.10.2021
- По факту крушения самолета L-410 в Татарстане начали проверку
- 12:10 10.10.2021
- На акции протеста против ковид-сертификатов в Риме задержаны 12 человек
- 11:20 10.10.2021
- Париж считают грязным городом более 80% жителей - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать