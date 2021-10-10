Во вторник в Центральной России закончится бабье лето - синоптик

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сезонное потепление перед холодным временем года - бабье лето - для жителей Центральной России продлится до вторника, 12 октября, включительно. Об этом в воскресенье написал в "Инстаграме" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.



"Затянувшийся период старого бабьего лета, которое сегодня вышло на пик, когда столбики термометров штурмуют сентябрьские значения (некоторые метеостанции показывают плюс 15), продлится до вторника включительно. В начале недели в условиях постепенного натекания облачности верхнего и среднего яруса в дневные часы воздух еще сумеет прогреваться от плюс 9 до плюс 14, а дальше ситуация в атмосфере станет меняться", - написал он.



В среду, 13 октября, показания барометров вернутся к нормальным значениям, воздух очистится от примесей и уровень загрязнения атмосферы уменьшится, благодаря чему метеозависимые станут чувствовать себя лучше. "С приближением атмосферного фронта, связывающего североатлантический и балканский циклоны, небо затянет многослойным облачным "пирогом", станет накрапывать мелкий дождь, суточные колебания температуры сократятся - ночью не ниже плюс 4 - плюс 6, днем с трудом до плюс 10", - отметил синоптик.



Тишковец добавил, что в четверг и пятницу ожидается пасмурная погода, за двое суток может пролиться до 20 мм осадков или около одной трети месячного объема. Дневная температура вернется к климатической норме и составит от 5 до 10 градусов тепла.



