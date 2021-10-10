Во вторник в Центральной России закончится бабье лето - синоптик
16:10 10.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Затянувшийся период старого бабьего лета, которое сегодня вышло на пик, когда столбики термометров штурмуют сентябрьские значения (некоторые метеостанции показывают плюс 15), продлится до вторника включительно. В начале недели в условиях постепенного натекания облачности верхнего и среднего яруса в дневные часы воздух еще сумеет прогреваться от плюс 9 до плюс 14, а дальше ситуация в атмосфере станет меняться", - написал он.
В среду, 13 октября, показания барометров вернутся к нормальным значениям, воздух очистится от примесей и уровень загрязнения атмосферы уменьшится, благодаря чему метеозависимые станут чувствовать себя лучше. "С приближением атмосферного фронта, связывающего североатлантический и балканский циклоны, небо затянет многослойным облачным "пирогом", станет накрапывать мелкий дождь, суточные колебания температуры сократятся - ночью не ниже плюс 4 - плюс 6, днем с трудом до плюс 10", - отметил синоптик.
Тишковец добавил, что в четверг и пятницу ожидается пасмурная погода, за двое суток может пролиться до 20 мм осадков или около одной трети месячного объема. Дневная температура вернется к климатической норме и составит от 5 до 10 градусов тепла.
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