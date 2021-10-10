По дела об отравлении суррогатным алкоголем арестовали еще двух фигурантов

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Октябрьский районный суд Орска и Адамовский районный суд в Оренбургской области заключили под стражу еще двух фигурантов уголовных дел об отравлении суррогатным алкоголем. Они подозреваются в нелегальном сбыте алкоголя, из-за чего погибли несколько человек, сообщили журналистам в воскресенье в объединенной пресс-службе судов.



"Октябрьский суд рассмотрел материал и избрал меру пресечения Глущенко Т. А. в виде заключения под стражу до 8 декабря", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что Адамовский районный суд на тот же срок заключил под стражу местную жительницу, которая продавала поддельную алкогольную продукцию.



Ранее в воскресенье Октябрьский районный суд Орска отправил под стражу сообщника Глущенко - местного жителя Юсупова, который также обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ. По версии следствия, они с 1 по 8 октября хранили и продавали спиртосодержащую жидкость под видом известных марок производителей алкоголя, которые пользовались спросом у населения. В результате ее употребления два человека погибли.



