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По дела об отравлении суррогатным алкоголем арестовали еще двух фигурантов

16:20 10.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Октябрьский районный суд Орска и Адамовский районный суд в Оренбургской области заключили под стражу еще двух фигурантов уголовных дел об отравлении суррогатным алкоголем. Они подозреваются в нелегальном сбыте алкоголя, из-за чего погибли несколько человек, сообщили журналистам в воскресенье в объединенной пресс-службе судов.

"Октябрьский суд рассмотрел материал и избрал меру пресечения Глущенко Т. А. в виде заключения под стражу до 8 декабря", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что Адамовский районный суд на тот же срок заключил под стражу местную жительницу, которая продавала поддельную алкогольную продукцию.

Ранее в воскресенье Октябрьский районный суд Орска отправил под стражу сообщника Глущенко - местного жителя Юсупова, который также обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ. По версии следствия, они с 1 по 8 октября хранили и продавали спиртосодержащую жидкость под видом известных марок производителей алкоголя, которые пользовались спросом у населения. В результате ее употребления два человека погибли.

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