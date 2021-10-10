По дела об отравлении суррогатным алкоголем арестовали еще двух фигурантов
16:20 10.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Октябрьский суд рассмотрел материал и избрал меру пресечения Глущенко Т. А. в виде заключения под стражу до 8 декабря", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что Адамовский районный суд на тот же срок заключил под стражу местную жительницу, которая продавала поддельную алкогольную продукцию.
Ранее в воскресенье Октябрьский районный суд Орска отправил под стражу сообщника Глущенко - местного жителя Юсупова, который также обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ. По версии следствия, они с 1 по 8 октября хранили и продавали спиртосодержащую жидкость под видом известных марок производителей алкоголя, которые пользовались спросом у населения. В результате ее употребления два человека погибли.
НОВОСТИ
- 16:10 10.10.2021
- Во вторник в Центральной России закончится бабье лето - синоптик
- 15:40 10.10.2021
- В 2036 году Летние Олимпийские игры могут пройти в Индии
- 15:30 10.10.2021
- Ситуацию вокруг ядерной программы Ирана Меркель считает критической
- 14:30 10.10.2021
- В госпиталь в Праге по скорой доставлен президент Чехии Милош Земан - СМИ
- 14:20 10.10.2021
- В 2021 году число заболевших ковидом за неделю в России стало максимальным
- 13:20 10.10.2021
- Арест генпрокурора Молдавии спровоцировал акцию протеста с требование отставки Майи Санду
- 13:10 10.10.2021
- Днем траура по погибшим после крушения L-410 в Татарстане объявлено 11 октября
- 12:20 10.10.2021
- По факту крушения самолета L-410 в Татарстане начали проверку
- 12:10 10.10.2021
- На акции протеста против ковид-сертификатов в Риме задержаны 12 человек
- 11:20 10.10.2021
- Париж считают грязным городом более 80% жителей - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать