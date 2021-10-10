0
0
119
НОВОСТИ

В РФ должна появиться федеральная система учета успеваемости школьников - Минпросвещения

17:10 10.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство просвещения РФ поддерживает создание федеральной электронной системы учета успеваемости школьников. Об этом в воскресенье заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Собственно говоря, вот этот определенный зоопарк и вот эта сменяемость, мы должны это прекратить. И решение только может быть одно - это введение федеральной системы, государственной системы", - сказал он, комментируя выступление одного из участников Всероссийского экспертного педагогического совета о частой смене таких систем.

Кравцов также подчеркнул, что главным отличием государственной системы являются строгие требования, которые к ней предъявляются. "В чем отличие государственной системы, от негосударственной? В том, что к государственной информационной системе предъявляются все требования, которые минимизируют и утечку персональных данных, и проникновение в эту систему и так далее", - отметил он.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:20 10.10.2021
По дела об отравлении суррогатным алкоголем арестовали еще двух фигурантов
0
195
16:10 10.10.2021
Во вторник в Центральной России закончится бабье лето - синоптик
0
215
15:40 10.10.2021
В 2036 году Летние Олимпийские игры могут пройти в Индии
0
223
15:30 10.10.2021
Ситуацию вокруг ядерной программы Ирана Меркель считает критической
0
268
14:30 10.10.2021
В госпиталь в Праге по скорой доставлен президент Чехии Милош Земан - СМИ
0
355
14:20 10.10.2021
В 2021 году число заболевших ковидом за неделю в России стало максимальным
0
297
13:20 10.10.2021
Арест генпрокурора Молдавии спровоцировал акцию протеста с требование отставки Майи Санду
0
413
13:10 10.10.2021
Днем траура по погибшим после крушения L-410 в Татарстане объявлено 11 октября
0
367
12:20 10.10.2021
По факту крушения самолета L-410 в Татарстане начали проверку
0
418
12:10 10.10.2021
На акции протеста против ковид-сертификатов в Риме задержаны 12 человек
0
402

Возврат к списку