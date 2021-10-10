В РФ должна появиться федеральная система учета успеваемости школьников - Минпросвещения

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство просвещения РФ поддерживает создание федеральной электронной системы учета успеваемости школьников. Об этом в воскресенье заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.



"Собственно говоря, вот этот определенный зоопарк и вот эта сменяемость, мы должны это прекратить. И решение только может быть одно - это введение федеральной системы, государственной системы", - сказал он, комментируя выступление одного из участников Всероссийского экспертного педагогического совета о частой смене таких систем.



Кравцов также подчеркнул, что главным отличием государственной системы являются строгие требования, которые к ней предъявляются. "В чем отличие государственной системы, от негосударственной? В том, что к государственной информационной системе предъявляются все требования, которые минимизируют и утечку персональных данных, и проникновение в эту систему и так далее", - отметил он.





