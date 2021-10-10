В РФ должна появиться федеральная система учета успеваемости школьников - Минпросвещения
17:10 10.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Собственно говоря, вот этот определенный зоопарк и вот эта сменяемость, мы должны это прекратить. И решение только может быть одно - это введение федеральной системы, государственной системы", - сказал он, комментируя выступление одного из участников Всероссийского экспертного педагогического совета о частой смене таких систем.
Кравцов также подчеркнул, что главным отличием государственной системы являются строгие требования, которые к ней предъявляются. "В чем отличие государственной системы, от негосударственной? В том, что к государственной информационной системе предъявляются все требования, которые минимизируют и утечку персональных данных, и проникновение в эту систему и так далее", - отметил он.
НОВОСТИ
- 16:20 10.10.2021
- По дела об отравлении суррогатным алкоголем арестовали еще двух фигурантов
- 16:10 10.10.2021
- Во вторник в Центральной России закончится бабье лето - синоптик
- 15:40 10.10.2021
- В 2036 году Летние Олимпийские игры могут пройти в Индии
- 15:30 10.10.2021
- Ситуацию вокруг ядерной программы Ирана Меркель считает критической
- 14:30 10.10.2021
- В госпиталь в Праге по скорой доставлен президент Чехии Милош Земан - СМИ
- 14:20 10.10.2021
- В 2021 году число заболевших ковидом за неделю в России стало максимальным
- 13:20 10.10.2021
- Арест генпрокурора Молдавии спровоцировал акцию протеста с требование отставки Майи Санду
- 13:10 10.10.2021
- Днем траура по погибшим после крушения L-410 в Татарстане объявлено 11 октября
- 12:20 10.10.2021
- По факту крушения самолета L-410 в Татарстане начали проверку
- 12:10 10.10.2021
- На акции протеста против ковид-сертификатов в Риме задержаны 12 человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать