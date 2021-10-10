В связи с аварией L-410 в Набережные Челны прибыла рабочая группа МЧС во главе с Чуприяном

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет "Сухой Суперджет" МЧС России с рабочей группой ведомства, медиками и спасателями во главе с врио министра Александром Чуприяном прибыл в Набережные Челны. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.



"Спецборт МЧС РФ прибыл в Набережные Челны. На его борту рабочая группа министерства, медики и спасатели. Возглавляет ее врио министра Александр Чуприян", - сказали в ведомстве.



Также в самолете находятся медицинские модули для эвакуации пострадавших в Москву, если соответствующее решение будет принято врачами.



