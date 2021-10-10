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НОВОСТИ

В Афганистане прекратил вещание единственный спортивный телеканал - СМИ

18:20 10.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Единственный в Афганистане специализированный спортивный телеканал "3-спорт" прекратил свою работу из-за финансовых проблем и ограничений, введенных ведомствами, сформированными пришедшим к власти в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом в воскресенье сообщил афганский телеканал "Толо ньюс".

"Причинами остановки вещания канала "3-спорт" стали экономические проблемы и ограничения, наложенные ["Талибаном"] на все СМИ, в особенности на единственный в стране спортивный телевизионный канал", - отметил член его руководства Шафикулла Салим Пойя. Он добавил, что "в последнее время, когда корреспонденты отправлялись освещать какое-либо мероприятие, они непременно сталкивались с ограничениями". Теперь, по словам Пойя, все сотрудники телеканала остались без работы.

По данным, которые привел "Толо ньюс", за неполные два месяца, прошедшие с момента прихода к власти талибов, свою деятельность были вынуждены прекратить более 150 афганских СМИ.

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