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Санкционное давление не повлияет на выполнение бюджетных обязательств - глава Минфина

21:20 10.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкционное давление на определенные отрасли белорусской экономики не повлияет на выполнение бюджетных обязательств в нынешнем году. Об этом заявил в воскресенье министр финансов страны Юрий Селиверстов в эфире телеканала ОНТ.

"Наверное, не сможем полностью выйти из дефицита, восстановиться так, как мы работали ранее (в условиях бездефицитного бюджета - прим. ТАСС). Плюс определенные отрасли подвержены санкционному давлению. Но каких-то сбоев, неплатежей, невыполнения государством своих обязательств не будет", - заверил глава Минфина.

По его словам, "с бюджетом этого года опасений быть не должно". "Изначально при формировании бюджета текущего года мы исходили из консервативных оценок. Непонятно было, как страна выйдет из пандемии, как будут выходить из пандемии наши партнеры, приобретающие наши товары, работы, услуги, и сколько мы сможем заработать для страны в целом", - сказал министр. Он признал, что "был достаточно весомый дефицит [бюджета] - на уровне 4 млрд рублей (белорусских - прим. ТАСС), который <...> на начало года возрос до 6 миллиардов, то есть более 3% ВВП". "Но по итогам девяти месяцев наш дефицит составляет чуть более 1 млрд рублей, то есть это менее 1% ВВП", - информировал Селиверстов.

Глава Минфина сообщил, что бюджет будущего года планируется "в таких сжатых, экономных условиях". "Группируются все доходы, отказываемся от расходов, с которыми можно подождать, чтобы максимально быть в балансе", - продолжал министр. Он пообещал, что "рост заработной платы будет в любом случае, он будет иметь реальное значение, <...> будет больше, чем инфляция".

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