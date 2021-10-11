Заявление премьер-министра Албании о ее объединении с Косовом неприемлемо - МИД РФ
09:00 11.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва считает абсолютно неприемлемым заявление премьер-министра Албании Эди Рамы об объединении страны с Косовом. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
"Считаем абсолютно неприемлемым заявление премьер- министра Албании Эди Рамы об объединении Албании и Косова. Продвижение планов создания "Великой Албании" грубо противоречит положениям резолюции 1244 СБ ООН, подрывает стабильность в регионе", - указала она.
НОВОСТИ
- 09:20 11.10.2021
- Медведев считает невозможным вести переговоры с Зеленским
- 09:05 11.10.2021
- США исключили российского дипломата из санкционных списков ради визита Нуланд в РФ
- 22:20 10.10.2021
- Минобороны Украины сообщило, что Киев получил партию военной помощи от США
- 21:20 10.10.2021
- Санкционное давление не повлияет на выполнение бюджетных обязательств - глава Минфина
- 18:20 10.10.2021
- В Афганистане прекратил вещание единственный спортивный телеканал - СМИ
- 18:10 10.10.2021
- В связи с аварией L-410 в Набережные Челны прибыла рабочая группа МЧС во главе с Чуприяном
- 17:10 10.10.2021
- В РФ должна появиться федеральная система учета успеваемости школьников - Минпросвещения
- 16:20 10.10.2021
- По дела об отравлении суррогатным алкоголем арестовали еще двух фигурантов
- 16:10 10.10.2021
- Во вторник в Центральной России закончится бабье лето - синоптик
- 15:40 10.10.2021
- В 2036 году Летние Олимпийские игры могут пройти в Индии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать