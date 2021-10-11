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НОВОСТИ

Заявление премьер-министра Албании о ее объединении с Косовом неприемлемо - МИД РФ

09:00 11.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва считает абсолютно неприемлемым заявление премьер-министра Албании Эди Рамы об объединении страны с Косовом. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Считаем абсолютно неприемлемым заявление премьер- министра Албании Эди Рамы об объединении Албании и Косова. Продвижение планов создания "Великой Албании" грубо противоречит положениям резолюции 1244 СБ ООН, подрывает стабильность в регионе", - указала она.

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