США исключили российского дипломата из санкционных списков ради визита Нуланд в РФ
09:05 11.10.2021 Источник: Эхо Москвы
Сегодняшний визит замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Москву стал возможен благодаря исключению одного из российских дипломатов из санкционных списков. Об этом рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Ранее в прессе упоминалось, что МИД требует пустить в США специалиста ведомственного департамента нераспространения и контроля над вооружениями Константина Воронцова.
Нуланд проведет в Москве трехдневные переговоры по двусторонним региональным и глобальным вопросам. Эхо Москвы
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