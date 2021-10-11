Медведев считает невозможным вести переговоры с Зеленским

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает невозможным вести переговоры с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку это "вывернутый наизнанку человек", совершивший "нравственное сальто-мортале".

В статье "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством", опубликованной в понедельник газете "Коммерсант", Медведев констатирует, что "Украина находится в поиске своей идентичности и особого пути, сочиняет свою отдельную историю (хотя та же история учит, что на это требуются столетия)".

"Нынешний президент этой измученной страны - человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке. Более того, работавший в России и получавший значительные средства из российских источников. Тем не менее в определенный момент, став руководителем государства, из страха получить очередной "майдан", направленный против его личной власти, полностью поменял политическую и нравственную ориентацию", - написал Медведев.

По мнению зампреда СБ, Зеленский "по сути отказался от своей идентичности, начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам Украины".

"Можно только представить, сколь омерзительно ему было совершить подобное нравственное сальто-мортале. Это напоминает безумную ситуацию, когда представители еврейской интеллигенции в нацистской Германии по идейным причинам попросились бы на службу в СС", - считает Медведев.

По мнению Медведева, Зеленскому "явно противно потакать этим настроениям, вся история его жизни, жизни его семьи восстает против подобной мерзости". "Нормальный, порядочный человек просто не смог бы это делать. Но, увы, надо. Иначе размажут мозги по стенам. Он очень боится и не любит этих людей, но вынужден проповедовать их идеологемы, защищать отвратительные ему взгляды. Вывернутый наизнанку человек", - констатировал зампред СБ РФ.

"Как в такой ситуации с ним можно вести переговоры и договариваться? Никак", - убежден Медведев.

