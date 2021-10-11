Талибы планируют вскоре возобновить прямые рейсы между Афганистаном и РФ

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) планирует в ближайшее время возобновить прямое авиасообщение с Россией. Об этом в интервью корр. ТАСС заявил представитель радикалов, замминистра информации и культуры во временном афганском кабмине Забихулла Муджахид.

"Мы планируем возобновить международное авиасообщение из кабульского аэропорта, в том числе в Россию", - указал он.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.