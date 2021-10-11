Сотрудник Пентагона пытался передать секретные данные в сэндвичах - СМИ
10:05 11.10.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Сотрудник Пентагона передавал секретные данные по подлодкам в сэндвичах. Джонатан Тоэби пытался продать информацию подставному иностранному агенту. В этой роли выступил сотрудник ФБР, пишет издание Daily Mail со ссылкой на судебные документы.
Он обнаружил синюю карту памяти, завёрнутой в пластик и помещённой между двумя ломтиками хлеба в сэндвичах с арахисовым маслом.
Носитель содержал информацию об элементах конструкции и рабочих характеристиках реакторов подводных лодок типа «Вирджиния».
Накануне власти США обвинили Тоэби и его жену Диану в передаче секретной информации другому государству. Супругам грозит пожизненное заключение. Говорит Москва
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