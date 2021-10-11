Боррель допустил снижение роли Евросоюза на международной арене

10:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Жозеп Боррель допустил снижение роли ЕС на международной арене. Глава евродипломатии считает, что это произойдёт, если страны-союзники не выработают общую стратегию.

«Европейцы рискуют стать больше объектом, нежели игроком в международных делах, реагировать на решения других, вместо того, чтобы самим управлять событиями и формировать их», — написал он в своём блоге.

Боррель отметил две тенденции, которые, по его мнению, оказывают все большее влияние на ЕС. Это реакция государств на активизацию Китая (например, создание союза AUKUS между Лондоном, Вашингтоном и Канберрой). Другим вызовом он назвал «многополярную динамику» в мире. Боррель, в частности, указал на Россию и другие силы, которые якобы стремятся расширить сферу влияния на региональном и глобальном уровнях. Говорит Москва