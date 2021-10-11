Талибы надеются, что Россия окажет помощь в восстановлении Афганистана

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) надеется, что Россия примет участие в восстановлении Афганистана, пострадавшего в результате боевых действий в течение последних десятилетий. Об этом в интервью корр. ТАСС заявил представитель радикалов, замминистра информации и культуры во временном афганском кабмине Забихулла Муджахид.

"Мы надеемся на сотрудничество со всеми государствами, иностранные инвестиции также играют большую роль. Россия - важная страна в экономическом плане. Афганистан был разрушен за годы войны, Россия и другие страны могли бы помочь восстановить его. Мы приветствуем такую помощь и надеемся на финансовую поддержку", - указал он.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.