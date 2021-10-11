Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Московского кредитного банка (МКБ) до уровня ruA+, прогноз «стабильный».

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Повышение рейтинга обусловлено успешным преодолением банком неблагоприятной рыночной ситуации. Эксперты Агентства подчеркивают поддержание рентабельности в условиях экономического спада 2020-2021 годов и отмечают укрепление капитализации МКБ как за счет генерации так и благодаря дополнительному привлечению через SPO, выразившимся в уменьшении потенциальных убытков, что свидетельствует о высоких стандартах корпоративного управления банком.



Отмечается эффективность бизнес-модели МКБ в условиях рыночной нестабильности, о чем свидетельствует улучшение качества активов. Доля проблемных кредитов снизилась до 4%, что позволило втрое сократить стоимости рисков по итогам первого полугодия 2021 года, и составило в годовом выражении 0,6%. Аналитики прогнозируют умеренный рост корпоративного кредитования и розничного бизнеса за счет ипотечных программ.

В первом полугодии 2021 г. чистая прибыль МКБ выросла до 13,6 млрд руб. по сравнению с 9,1 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Отмечается позитивная динамика чистого процентного и комиссионного дохода, также МКБ продолжил поддерживать рентабельности капитала, ROE за первое полугодие 2021 г. составила 11,2% годовых.

«В 2020-2021 гг. МКБ успешно справился с вызовами и продемонстрировал эффективность деятельности, устойчивость выбранной бизнес-модели и высокое качество риск-менеджмента в условиях повышенного экономического давления. В 2021 году мы эффективно реализовали мероприятия по усилению позиции по достаточности капитала посредством привлечения средств через SPO, а также последующим размещением бессрочных субординированных еврооблигаций, что обеспечило банку комфортный запас для будущего роста и усиления рыночных позиций. Мы ценим высокую оценку агентства эффективности нашей работы с качеством кредитного портфеля и уровня корпоративного управления, а также достижений МКБ в области устойчивого развития. По итогам шести месяцев 2021 года банк увеличил чистую прибыль на 48,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 13,6 млрд руб., сохранив лидерские позиции на рынке по качеству активов, соотношению операционных расходов к операционным доходам, а также комфортную позицию по фондированию и ликвидности. Устойчивая позитивная динамика по всем показателям деятельности в результате привела к повышению уровня рейтинга от «Эксперт РА» до ruA+, что свидетельствует об устойчивом развитии банка, нацеленности на высокий результат», — подчеркнул председатель правления МКБ Владимир Чубарь.

Контролирующий акционер МКБ – концерн «Россиум», который в 2019 году подписал меморандум о стратегическом партнерстве с ГК «Регион» Сергея Сударикова.

