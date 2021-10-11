Премьер Ирака объявил о поимке заместителя бывшего главаря ИГ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Ирака Мустафа аль- Казыми объявил о поимке заместителя бывшего главаря террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Сами Джасима, который отвечал за финансы группировки. Об этом премьер сообщил в понедельник на своей странице в "Твиттере".

Как указал иракский премьер, "пока силы безопасности охраняли выборы [в парламент страны], их коллеги из разведслужб проводили одну из самых сложных операций, чтобы арестовать отвечавшего за финансы ИГ Сами Джасима - заместителя уничтоженного главаря группировки Абу Бакра аль- Багдади".

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.