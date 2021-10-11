Боррель предположил, что ЕС потребуется больше российского газа
11:05 11.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Европе, вероятно, потребуется больше российского газа, чем было оговорено. Такое мнение он выразил в опубликованном в понедельник интервью газете "Паис".
По его словам, "Россия хочет, чтобы открылся "Северный поток - 2". "Мы по-прежнему нуждаемся в российском газе, и, вероятно, нам потребуется больше, чем [то, что значится в] контракте", - сказал он. Боррель напомнил, что власти Испании предложили, чтобы переговоры по закупкам газа вели европейские власти от имени государств - членов сообщества, а не каждая страна сама по себе.
"Я надеюсь, что [в ЕС] подумают о том, нужно ли изменить систему ценообразования на электроэнергию", - отметил Боррель. По его словам, "было бы разумно переосмыслить модель и посмотреть, соответствует ли она обстоятельствам". "Но такая модификация требует времени, а ситуация требует более быстрых решений", - подчеркнул он.
6 октября цена на газ в Европе в ходе торгов выросла до нового исторического рекорда, превысив 1 900 долларов за 1 тыс. куб. м. При этом в течение дня она полностью отыграла рост и опустилась ниже $1 450 за тыс. куб. м, а 7 октября снижение продолжилось ниже отметки в 1 000 долларов за 1 тыс. куб. газа.
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