0
0
199
НОВОСТИ

Боррель предположил, что ЕС потребуется больше российского газа

11:05 11.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Европе, вероятно, потребуется больше российского газа, чем было оговорено. Такое мнение он выразил в опубликованном в понедельник интервью газете "Паис".

По его словам, "Россия хочет, чтобы открылся "Северный поток - 2". "Мы по-прежнему нуждаемся в российском газе, и, вероятно, нам потребуется больше, чем [то, что значится в] контракте", - сказал он. Боррель напомнил, что власти Испании предложили, чтобы переговоры по закупкам газа вели европейские власти от имени государств - членов сообщества, а не каждая страна сама по себе.

"Я надеюсь, что [в ЕС] подумают о том, нужно ли изменить систему ценообразования на электроэнергию", - отметил Боррель. По его словам, "было бы разумно переосмыслить модель и посмотреть, соответствует ли она обстоятельствам". "Но такая модификация требует времени, а ситуация требует более быстрых решений", - подчеркнул он.

6 октября цена на газ в Европе в ходе торгов выросла до нового исторического рекорда, превысив 1 900 долларов за 1 тыс. куб. м. При этом в течение дня она полностью отыграла рост и опустилась ниже $1 450 за тыс. куб. м, а 7 октября снижение продолжилось ниже отметки в 1 000 долларов за 1 тыс. куб. газа.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 11.10.2021
В Москве выявили 5 002 случая заражения коронавирусом за сутки
0
16
12:05 11.10.2021
В одной из школ Махачкалы ученик ранил ножом сверстника, он умер в больнице - источник
0
63
12:00 11.10.2021
В России выявили 29 409 заразившихся коронавирусом за сутки
0
60
11:32 11.10.2021
МИД КНР выступил против политизации США поставок газа из РФ в Евросоюз
0
129
11:20 11.10.2021
Индексы Мосбиржи и РТС обновили исторические максимумы
0
130
11:00 11.10.2021
Премьер Ирака объявил о поимке заместителя бывшего главаря ИГ
0
163
10:57 11.10.2021
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Московского кредитного банка (МКБ) до уровня ruA+, прогноз «стабильный».
0
153
10:32 11.10.2021
Талибы надеются, что Россия окажет помощь в восстановлении Афганистана
0
210
10:20 11.10.2021
Боррель допустил снижение роли Евросоюза на международной арене
0
218
10:05 11.10.2021
Сотрудник Пентагона пытался передать секретные данные в сэндвичах - СМИ
0
253

Возврат к списку