Индексы Мосбиржи и РТС обновили исторические максимумы
11:20 11.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский рынок акций открылся ростом индексов Мосбиржи на 0,5%, до 4259,38 пункта, РТС - на 0,58%, до 1871,73 пункта, обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
К 10:04 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 4269,47 пункта (+0,74%), также обновив исторический максимум, индекс РТС рос до 1876,49 пункта (+0,83%).
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