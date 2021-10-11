МИД КНР выступил против политизации США поставок газа из РФ в Евросоюз
11:32 11.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай выступает против политизации США вопроса поставок газа из России в Евросоюз. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Всем известно, что проект по поставкам газа по трубопроводу "Северный поток - 2" из России в ЕС носит взаимовыгодный характер. <...> Он позволит урегулировать сложную энергетическую ситуацию в Евросоюзе, - сказал он на брифинге. - США стремятся монополизировать энергетический рынок Европы, <...> они используют все возможные способы, чтобы помешать реализации соответствующих проектов, действуя против интересов РФ и ЕС, против российско- европейского сотрудничества. Подобные действия Вашингтона абсолютно неприемлемы".
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