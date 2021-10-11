В России выявили 29 409 заразившихся коронавирусом за сутки
12:00 11.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 29 409, это второе по величине значение за пандемию. Общее количество инфицированных увеличилось до 7 804 774, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием. В относительном выражении прирост составил 0,38%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 15 460. Всего уже выздоровели 6 873 579 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 88,1% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 957 против 962 днем ранее. Шестой день подряд в России фиксируют более 900 смертей от коронавируса. Всего умерли 217 372 пациента с начала пандемии. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,79%, следует из данных штаба.
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