В России выявили 29 409 заразившихся коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 29 409, это второе по величине значение за пандемию. Общее количество инфицированных увеличилось до 7 804 774, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием. В относительном выражении прирост составил 0,38%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 15 460. Всего уже выздоровели 6 873 579 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 88,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 957 против 962 днем ранее. Шестой день подряд в России фиксируют более 900 смертей от коронавируса. Всего умерли 217 372 пациента с начала пандемии. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,79%, следует из данных штаба.