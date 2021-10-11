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В Москве выявили 5 002 случая заражения коронавирусом за сутки

12:20 11.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 5 002 против 4 610 днем ранее, до 1 683 677. Об этом сообщили в понедельник журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,3%.

Число летальных исходов в столице увеличилось на 71 против 72 днем ранее, до 29 738 человек.

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