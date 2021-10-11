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Стоимость нефти Brent на бирже ICE превысила $84 за баррель

12:32 11.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2021 года на лондонской бирже ICE выросла на 2,03% и достигла $84,06 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:29 мск.

В последний раз стоимость Brent превышала $84 за баррель в октябре 2018 года.

К 11:32 мск нефть марки Brent торговалась на уровне $83,97 за баррель (+1,92%).

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