Стоимость нефти Brent на бирже ICE превысила $84 за баррель

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2021 года на лондонской бирже ICE выросла на 2,03% и достигла $84,06 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:29 мск.

В последний раз стоимость Brent превышала $84 за баррель в октябре 2018 года.

К 11:32 мск нефть марки Brent торговалась на уровне $83,97 за баррель (+1,92%).