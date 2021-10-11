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НОВОСТИ

Встреча Козака с Нуланд состоится 13 октября - источник

13:00 11.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака с прибывающей в Москву заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд запланирована на 13 октября. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в администрации президента РФ.

"Встреча подтверждена на 13 октября", - сказал он.

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