Встреча Козака с Нуланд состоится 13 октября - источник

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака с прибывающей в Москву заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд запланирована на 13 октября. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в администрации президента РФ.

"Встреча подтверждена на 13 октября", - сказал он.