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Медведчука уведомили о ходатайстве об аресте или залоге в $38 млн - депутат Рады

13:05 11.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственное бюро расследование (ГБР) Украины уведомило главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука о ходатайстве об избрании ему новой меры пресечения - аресте или залоге в 1 млрд гривен (около 38 млн долларов). Об этом в понедельник в своем телеграм- канале сообщил однопартиец Медведчука, депутат Рады Ренат Кузьмин.

"Медведчуку только что вручили ходатайство об аресте или залоге в 1 млрд гривен. Это при том, что Медведчук уже находится под домашним арестом, его не нарушает, и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую", - написал он.

Кузьмин утверждает, что Медведчук не сможет внести залог, так как наложенные ранее на него санкции не позволяют ему осуществлять финансовые операции.

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