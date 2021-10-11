Католикос всех армян в Москве встретится с духовными лидерами России и Азербайджана
13:32 11.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Католикос всех армян Гарегин II в понедельник отправится в Москву для проведения трехсторонней встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и духовным лидером Азербайджана, главой Управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде. Об этом сообщила пресс-служба первопрестольного Эчмиадзина.
"11 октября Его Святейшество Гарегин II, Верховный Патриарх и Католикос всех армян, отправится с двухдневным визитом в Москву, где встретится с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также примет участие в трехсторонней встрече с духовным лидером Азербайджана Аллахшукюром Пашазаде", - отмечается в сообщении.
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