Католикос всех армян в Москве встретится с духовными лидерами России и Азербайджана

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Католикос всех армян Гарегин II в понедельник отправится в Москву для проведения трехсторонней встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и духовным лидером Азербайджана, главой Управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде. Об этом сообщила пресс-служба первопрестольного Эчмиадзина.

"11 октября Его Святейшество Гарегин II, Верховный Патриарх и Католикос всех армян, отправится с двухдневным визитом в Москву, где встретится с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также примет участие в трехсторонней встрече с духовным лидером Азербайджана Аллахшукюром Пашазаде", - отмечается в сообщении.