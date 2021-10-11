0
0
0
НОВОСТИ

Католикос всех армян в Москве встретится с духовными лидерами России и Азербайджана

13:32 11.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Католикос всех армян Гарегин II в понедельник отправится в Москву для проведения трехсторонней встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и духовным лидером Азербайджана, главой Управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде. Об этом сообщила пресс-служба первопрестольного Эчмиадзина.

"11 октября Его Святейшество Гарегин II, Верховный Патриарх и Католикос всех армян, отправится с двухдневным визитом в Москву, где встретится с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также примет участие в трехсторонней встрече с духовным лидером Азербайджана Аллахшукюром Пашазаде", - отмечается в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 11.10.2021
Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля присуждена за изучение экономики отношений
0
94
13:05 11.10.2021
Медведчука уведомили о ходатайстве об аресте или залоге в $38 млн - депутат Рады
0
122
13:00 11.10.2021
Встреча Козака с Нуланд состоится 13 октября - источник
0
124
12:32 11.10.2021
Стоимость нефти Brent на бирже ICE превысила $84 за баррель
0
172
12:20 11.10.2021
В Москве выявили 5 002 случая заражения коронавирусом за сутки
0
191
12:05 11.10.2021
В одной из школ Махачкалы ученик ранил ножом сверстника, он умер в больнице - источник
0
221
12:00 11.10.2021
В России выявили 29 409 заразившихся коронавирусом за сутки
0
178
11:32 11.10.2021
МИД КНР выступил против политизации США поставок газа из РФ в Евросоюз
0
263
11:20 11.10.2021
Индексы Мосбиржи и РТС обновили исторические максимумы
0
228
11:05 11.10.2021
Боррель предположил, что ЕС потребуется больше российского газа
0
313

Возврат к списку