Число поляков, верящих в возможность выхода страны из ЕС, растет, достигая 42% - опросы

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число граждан Польши, которые считают возможным Polexit, как называют в республике выход страны из Евросоюза по аналогии с Brexit, заметно увеличилось. Об этом свидетельствуют распространенные в понедельник данные опросов общественного мнения.

По информации исследовательского центра United Surveys выход Польши из ЕС считают реальным сценарием 42% опрошенных. В сентябре так думали только 30%. Противоположного мнения придерживаются 48,2%.

Аналогичный опрос исследовательского центра IBRiS опубликовала в понедельник газета "Речь Посполита". Из опроса следует, что "поляки почти поровну разделились в области опасений, что решение Конституционного суда [о превосходстве польского права над европейским] представляет собой начало Polexit", пишет издание.

"Решительно" видят опасность выхода Польши из ЕС 19,7% опрошенных, "скорее согласны" с тем, что такая возможность имеется, 23,2%. 18,1% такой опасности даже не видят, 27,2% выразили решительное несогласие с таким тезисом. 11,8% не смогли ответить на поставленный вопрос.