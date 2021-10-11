Число поляков, верящих в возможность выхода страны из ЕС, растет, достигая 42% - опросы
14:12 11.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число граждан Польши, которые считают возможным Polexit, как называют в республике выход страны из Евросоюза по аналогии с Brexit, заметно увеличилось. Об этом свидетельствуют распространенные в понедельник данные опросов общественного мнения.
По информации исследовательского центра United Surveys выход Польши из ЕС считают реальным сценарием 42% опрошенных. В сентябре так думали только 30%. Противоположного мнения придерживаются 48,2%.
Аналогичный опрос исследовательского центра IBRiS опубликовала в понедельник газета "Речь Посполита". Из опроса следует, что "поляки почти поровну разделились в области опасений, что решение Конституционного суда [о превосходстве польского права над европейским] представляет собой начало Polexit", пишет издание.
"Решительно" видят опасность выхода Польши из ЕС 19,7% опрошенных, "скорее согласны" с тем, что такая возможность имеется, 23,2%. 18,1% такой опасности даже не видят, 27,2% выразили решительное несогласие с таким тезисом. 11,8% не смогли ответить на поставленный вопрос.
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