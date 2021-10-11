Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля присуждена за изучение экономики отношений

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля разделена между канадско-американским экономистом Дэвидом Кардом и исследователями из США Джошуа Ангристом и Гвидо Имбенсом. Об этом объявил в понедельник Нобелевский комитет Королевской академии наук.

Карду награда будет вручена за "за его эмпирический вклад в экономику труда". Ангрист и Имбенс получат вторую половину премии "за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".