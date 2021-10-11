Статья Медведева по Украине отражает позиции РФ, звучавшие на разных уровнях - Песков
14:32 11.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Статья зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева для газеты "Коммерсант" по украинской проблематике написана в унисон с тем, что неоднократно декларировалось российской стороной на различных уровнях. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, это очень важная публикация Дмитрия Анатольевича в уважаемом издании. Действительно, многое называется своими именами. Действительно, на разных уровнях мы неоднократно говорили о сложностях восстановления диалога в связи с тем, что предыдущие договоренности не выполняются украинской стороной, украинским руководством, - отметил представитель Кремля. - В этом плане все, что написано Дмитрием Анатольевичем, абсолютно идет в унисон с тем, что в разных формулировках уже озвучивалось на различных уровнях".
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