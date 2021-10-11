Александер Шалленберг стал новым канцлером Австрии

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел Александера Шалленберга к присяге в качестве канцлера Австрии после ухода с этого поста Себастьяна Курца. Церемония состоялась в понедельник в канцелярии главы государства в Вене.

Экс-глава МИД Австрии Шалленберг стал новым канцлером республики, представляющим консервативную Австрийскую народную партию (АНП). Ван дер Беллен также освободил от должности канцлера Себастьяна Курца.

Вместо Шалленберга министром иностранных дел президент назначил Михаэля Линхарта. Линхарт с 2018 года служил послом республики во Франции. До этого на протяжении долгого времени он был вторым лицом в МИД Австрии - генеральным секретарем внешнеполитического ведомства.