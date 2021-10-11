0
0
79
НОВОСТИ

Александер Шалленберг стал новым канцлером Австрии

15:00 11.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел Александера Шалленберга к присяге в качестве канцлера Австрии после ухода с этого поста Себастьяна Курца. Церемония состоялась в понедельник в канцелярии главы государства в Вене.

Экс-глава МИД Австрии Шалленберг стал новым канцлером республики, представляющим консервативную Австрийскую народную партию (АНП). Ван дер Беллен также освободил от должности канцлера Себастьяна Курца.

Вместо Шалленберга министром иностранных дел президент назначил Михаэля Линхарта. Линхарт с 2018 года служил послом республики во Франции. До этого на протяжении долгого времени он был вторым лицом в МИД Австрии - генеральным секретарем внешнеполитического ведомства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 11.10.2021
В РФ предложили ввести штраф за уклонение от вакцинации
0
51
15:07 11.10.2021
Решение Фонда защиты прав дольщиков поможет более 1600 гражданам, компенсации получат дольщики Подмосковья
0
55
14:32 11.10.2021
Статья Медведева по Украине отражает позиции РФ, звучавшие на разных уровнях - Песков
0
153
14:12 11.10.2021
Число поляков, верящих в возможность выхода страны из ЕС, растет, достигая 42% - опросы
0
165
14:00 11.10.2021
В Новгородской области вводят QR-коды и обязательную вакцинацию отдельных групп населения
0
169
13:32 11.10.2021
Католикос всех армян в Москве встретится с духовными лидерами России и Азербайджана
0
222
13:20 11.10.2021
Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля присуждена за изучение экономики отношений
0
235
13:05 11.10.2021
Медведчука уведомили о ходатайстве об аресте или залоге в $38 млн - депутат Рады
0
258
13:00 11.10.2021
Встреча Козака с Нуланд состоится 13 октября - источник
0
245
12:32 11.10.2021
Стоимость нефти Brent на бирже ICE превысила $84 за баррель
0
265

Возврат к списку