Александер Шалленберг стал новым канцлером Австрии
15:00 11.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел Александера Шалленберга к присяге в качестве канцлера Австрии после ухода с этого поста Себастьяна Курца. Церемония состоялась в понедельник в канцелярии главы государства в Вене.
Экс-глава МИД Австрии Шалленберг стал новым канцлером республики, представляющим консервативную Австрийскую народную партию (АНП). Ван дер Беллен также освободил от должности канцлера Себастьяна Курца.
Вместо Шалленберга министром иностранных дел президент назначил Михаэля Линхарта. Линхарт с 2018 года служил послом республики во Франции. До этого на протяжении долгого времени он был вторым лицом в МИД Австрии - генеральным секретарем внешнеполитического ведомства.
НОВОСТИ
- 15:12 11.10.2021
- В РФ предложили ввести штраф за уклонение от вакцинации
- 15:07 11.10.2021
- Решение Фонда защиты прав дольщиков поможет более 1600 гражданам, компенсации получат дольщики Подмосковья
- 14:32 11.10.2021
- Статья Медведева по Украине отражает позиции РФ, звучавшие на разных уровнях - Песков
- 14:12 11.10.2021
- Число поляков, верящих в возможность выхода страны из ЕС, растет, достигая 42% - опросы
- 14:00 11.10.2021
- В Новгородской области вводят QR-коды и обязательную вакцинацию отдельных групп населения
- 13:32 11.10.2021
- Католикос всех армян в Москве встретится с духовными лидерами России и Азербайджана
- 13:20 11.10.2021
- Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля присуждена за изучение экономики отношений
- 13:05 11.10.2021
- Медведчука уведомили о ходатайстве об аресте или залоге в $38 млн - депутат Рады
- 13:00 11.10.2021
- Встреча Козака с Нуланд состоится 13 октября - источник
- 12:32 11.10.2021
- Стоимость нефти Brent на бирже ICE превысила $84 за баррель
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать