В РФ предложили ввести штраф за уклонение от вакцинации

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В России предложили ввести ежемесячный штраф за уклонение от вакцинации. Такая мера позволит снизить финансовую нагрузку на систему здравоохранения страны.

Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. Он сравнил отказ от прививки с акцизами на вредные привычки, за которые в обществе принято платить сбор.

«В настоящее время есть эффективная и широкодоступная вакцина от коронавирусной инфекции, которая хорошо предотвращает случаи тяжёлой инфекции и случаи с летальным исходом. Любое тяжёлое заболевание, в том числе и коронавирусная инфекция, — это большой ущерб для медицинской системы. Лечение одного больного коронавирусом в больнице обходится порядка 200 тысяч рублей, а считая косвенный ущерб одного случая, сумма, наверное, ближе к полумиллиону рублей. В такой ситуации вполне разумным считаю какие-то меры финансового характера для повышения охвата вакцинации. Мы уже давно привыкли, что мы платим за свои вредные привычки — акцизы на алкоголь, акцизы на сигареты. Это вполне нормально, потому что потом эти вредные привычки тяжёлым грузом ложатся на систему здравоохранения».

Лукашев добавил, что подобную меру в первую очередь необходимо рассматривать в отношении тех людей, которые подвержены заражению коронавирусом. Эксперт также рассчитал приемлемую сумму для такого штрафа.

«Я считаю, что вполне можно обсуждать какие-то не только мягкие разрешительные меры вроде QR-кодов, но и прямые штрафные санкции за уклонение от вакцинации, по крайней мер для тех групп населения, где риск очень высокий. Если говорить про сумму, то, наверное, если мы думаем от ущерба от одного случая, то есть полмиллиона рублей, я думаю, что сумма порядка 5 тысяч рублей в месяц была бы вполне адекватной». Говорит Москва