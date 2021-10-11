В Кремле не располагают информацией о якобы задержанных в Турции россиянах - Песков
15:32 11.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не может прокомментировать данные о задержании в Турции нескольких иностранцев, которые якобы могут быть россиянами, так как не располагает такой информацией. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Честно говоря, мы вообще не информированы и не располагаем информацией", - ответил Песков на соответствующий вопрос.
"Если это действительно российские граждане, наверное, мы или уже получили по дипканалам или получим какую-то информацию. Но мы ничего не знаем на этот счет, я ничего не могу сказать", - продолжил представитель Кремля.
НОВОСТИ
- 16:32 11.10.2021
- Вводить штрафы за отказ от вакцинации в РФ нереально - Песков
- 16:12 11.10.2021
- Аналитики повысили целевую цену акций «Роснефти»
- 16:12 11.10.2021
- В России стартует пилотный проект по введению электронных аттестатов о среднем образовании
- 16:00 11.10.2021
- Порошенко обвинил Зеленского в беспорядках около его дома в Киевской области
- 15:12 11.10.2021
- В РФ предложили ввести штраф за уклонение от вакцинации
- 15:07 11.10.2021
- Решение Фонда защиты прав дольщиков поможет более 1600 гражданам, компенсации получат дольщики Подмосковья
- 15:00 11.10.2021
- Александер Шалленберг стал новым канцлером Австрии
- 14:32 11.10.2021
- Статья Медведева по Украине отражает позиции РФ, звучавшие на разных уровнях - Песков
- 14:12 11.10.2021
- Число поляков, верящих в возможность выхода страны из ЕС, растет, достигая 42% - опросы
- 14:00 11.10.2021
- В Новгородской области вводят QR-коды и обязательную вакцинацию отдельных групп населения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать