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НОВОСТИ

В Кремле не располагают информацией о якобы задержанных в Турции россиянах - Песков

15:32 11.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не может прокомментировать данные о задержании в Турции нескольких иностранцев, которые якобы могут быть россиянами, так как не располагает такой информацией. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Честно говоря, мы вообще не информированы и не располагаем информацией", - ответил Песков на соответствующий вопрос.

"Если это действительно российские граждане, наверное, мы или уже получили по дипканалам или получим какую-то информацию. Но мы ничего не знаем на этот счет, я ничего не могу сказать", - продолжил представитель Кремля.

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