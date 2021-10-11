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Решение Фонда защиты прав дольщиков поможет более 1600 гражданам, компенсации получат дольщики Подмосковья

15:07 11.10.2021

Более 1,6 тыс. пострадавших граждан из восьми регионов смогут получить квартиры и компенсации. Такое решение было принято Наблюдательным советом Фонда защиты прав участников долевого строительства.

«Решение Наблюдательного совета позволит помочь 1 688 гражданам, которые приобрели жилье в Ярославской, Ростовской, Омской, Московской и Владимирской областях, Красноярском, Краснодарском крае и Республике Башкортостан», – сообщил председатель Наблюдательного совета, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Как рассказал генеральный директор Фонда Константин Тимофеев, было рассмотрено 20 проблемных объектов. «Пять домов планируется достроить. Пострадавшими по ним числится 391 человек. Еще по 15 объектам будут выплачены компенсации. За ними смогут обратиться 1 297 человек», – отметил он.

По словам главы Фонда, обязательства перед указанными гражданами не выполнили 14 застройщиков, однако благодаря механизмам Фонда права пострадавших дольщиков будут восстановлены.

На финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан планируется направить 3 658 млн руб.

Список домов, которые будут достроены:

– Ярославская область: 1 дом застройщика ООО «Прогресс-Инвест»;

– Ростовская область: 1 дом застройщика ЖСК «Мегаполис; 1 дом застройщика ООО «Георосторой»;

– Красноярский край: 1 дом застройщика ООО «Стройресурс»;

– Омская область: 1 дом застройщика ЖСК «10 лет Октября 43 к 1».

Список домов, по которым будут выплачены компенсации:

– Республика Башкортостан: 4 дома застройщика ООО «Крона»;

– Ярославская область: 1 дом застройщика ООО «Монблан»;

– Краснодарский край: 2 дома застройщика ООО «СК Проспектстрой»; 1 дом застройщика ООО «СК «Наследие»; 2 дома застройщика ООО «Гедион»;

– Московская область: 2 дома застройщика ОАО «Мособлкапстрой-СК»; 1 дом застройщика ООО «Капиталстрой»; 1 дом застройщика ООО «СтройГрад»;

– Владимирская область: 1 дом застройщика ООО «Виста».

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