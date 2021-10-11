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В России стартует пилотный проект по введению электронных аттестатов о среднем образовании

16:12 11.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские власти запускают эксперимент, предполагающий введение электронных аттестатов о среднем образовании. Об этом заявил в понедельник премьер- министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице- премьерами.

"Правительство продолжает расширять сферу применения современных технологий в образовании, создавая новые удобные сервисы. Это еще один шаг в достижении национальной цели по цифровой трансформации, которую определил президент. Сегодня мы приступаем к реализации пилотного проекта по формированию в электронном формате документов о среднем общем образовании", - сказал глава кабмина.

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