Вводить штрафы за отказ от вакцинации в РФ нереально - Песков

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не считает возможным введение в России штрафов за отказ граждан от вакцинации, это противоречило бы социальному характеру российского государства. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение вирусолога, члена-корреспондента РАН Александра Лукашева о введении соответствующих штрафных санкций.

"Нет, мне кажется, такие меры нереальны в нашей стране", - сказал представитель Кремля. По его словам, подобные меры "противоречат социальному характеру" российского государства.