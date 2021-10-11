Вводить штрафы за отказ от вакцинации в РФ нереально - Песков
16:32 11.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не считает возможным введение в России штрафов за отказ граждан от вакцинации, это противоречило бы социальному характеру российского государства. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение вирусолога, члена-корреспондента РАН Александра Лукашева о введении соответствующих штрафных санкций.
"Нет, мне кажется, такие меры нереальны в нашей стране", - сказал представитель Кремля. По его словам, подобные меры "противоречат социальному характеру" российского государства.
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