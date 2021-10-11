ЕС ввел санкции против восьми человек, в том числе против начальника УФСБ Крыма

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз расширил черный список по воссоединению Крыма с Россией, включив в него восемь человек, в том числе начальника Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь Леонида Михайлюка. Об этом говорится в "Официальном журнале ЕС", в котором в понедельник опубликованы соответствующие нормативные акты.

"Совет считает, что восемь физических лиц должны быть добавлены в список физических, юридических и юридических лиц, на которые распространяются ограничительные меры", - отмечается в нем.