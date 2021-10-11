Путин рассказал, что у него со здоровьем все хорошо, несмотря на покашливание
17:12 11.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин заверил, что с его здоровьем все в порядке, а покашливание связано с активностью на воздухе.
В понедельник на совещании с постоянными членами Совета безопасности, которое прошло по видеосвязи, к главе государства обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Вы что-то на совещании покашливали, мы все заволновались", - призналась она.
"Не беспокойтесь, все нормально. Не только на COVID-19, на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме, так что все хорошо", - сказал Путин. "Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивнее, ничего страшного не происходит", - объяснил он.
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