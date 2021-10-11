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Собчак и все пассажиры "Мерседеса", попавшего в ДТП в Сочи, вызваны на допрос в Москве

17:32 11.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция вызвала на допрос в качестве свидетелей всех пассажиров, в том числе Ксению Собчак, попавшего в ДТП в Сочи "Мерседеса". Об этом говорится в сообщении "МВД медиа".

"В Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве направлено поручение о производстве отдельных следственных действий, в частности о вызове для допроса в качестве свидетелей всех пассажиров, находившихся в салоне автомобиля "Мерседес", - говорится в сообщении.

Телеведущая Ксения Собчак сообщила в воскресенье в своем телеграм-канале, что получила в результате ДТП в Сочи сотрясение мозга и другие травмы. Она уточнила, что машина, в которой она находилась в момент ДТП, и водитель были не ее. В полиции сообщали, что в отношении водителя возбуждено дело, он находится под подпиской о невыезде.

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