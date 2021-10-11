Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе - августе вырос на 68%
18:00 11.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе - августе 2021 года составило $111,4 млрд, что на 68,02% (или на $45,1 млрд) больше показателя за аналогичный период 2020 года, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).
Экспорт товаров из РФ в отчетном периоде составил $299,7 млрд (+41,4% в годовом выражении), импорт - $188,3 млрд (+29,3%).
В целом внешнеторговый оборот РФ в январе - августе 2021 года увеличился на 36,5% - до $488 млрд.
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