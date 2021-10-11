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НОВОСТИ

Подмосковье вошло в топ регионов, где активнее всего применяются результаты Федеральной научно-технической программы развития АПК

17:30 11.10.2021

Московская область является одним из регионов, где активнее всего применяются результаты Федеральной научно-технической программы (ФНТП) развития сельского хозяйства. Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным о научно-техническом обеспечении АПК сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

На данный момент реализуются три подпрограммы: по селекции-семеноводству картофеля, сахарной свеклы и отечественному кроссу мясных кур, рассказал министр. Результаты ФНТП, по его словам, активнее всего применяются в следующих субъектах Российской Федерации: в Воронежской, Московской, Ленинградской, Самарской, Челябинской областях, Алтайском и Краснодарском краях, а также в республиках Северная Осетия – Алания и Чувашия.

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