Евросоюз рассматривает возможность экстренных централизованных закупок газа из РФ - СМИ

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза рассматривают возможность экстренных совместных закупок газа у России в попытке гарантировать для себя максимально выгодную цену на энергоноситель. Об этом сообщила в понедельник газета "Дейли телеграф" со ссылкой на источники в ЕС.

По данным издания, речь могла бы идти о схеме, аналогичной той, которая использовалась для централизованной закупки Брюсселем вакцин от коронавируса. Тогда Еврокомиссия вела переговоры от имени всех стран, входящих в объединение, что, по ее оценкам, помогло обеспечить более низкую цену на препараты. Источники издания отметили, что применительно к газу речь идет об одной из тех возможностей, которые обсуждаются европейскими чиновниками.

В опубликованном в понедельник интервью газете "Паис" верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предположил, что Европе, вероятно, потребуется больше российского газа, чем было оговорено. Он напомнил, что власти Испании предложили, чтобы переговоры по закупкам газа вели европейские власти от имени государств - членов сообщества, а не каждая страна сама по себе, как это происходит сейчас.