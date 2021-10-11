0
0
98
НОВОСТИ

Евросоюз рассматривает возможность экстренных централизованных закупок газа из РФ - СМИ

19:20 11.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза рассматривают возможность экстренных совместных закупок газа у России в попытке гарантировать для себя максимально выгодную цену на энергоноситель. Об этом сообщила в понедельник газета "Дейли телеграф" со ссылкой на источники в ЕС.

По данным издания, речь могла бы идти о схеме, аналогичной той, которая использовалась для централизованной закупки Брюсселем вакцин от коронавируса. Тогда Еврокомиссия вела переговоры от имени всех стран, входящих в объединение, что, по ее оценкам, помогло обеспечить более низкую цену на препараты. Источники издания отметили, что применительно к газу речь идет об одной из тех возможностей, которые обсуждаются европейскими чиновниками.

В опубликованном в понедельник интервью газете "Паис" верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предположил, что Европе, вероятно, потребуется больше российского газа, чем было оговорено. Он напомнил, что власти Испании предложили, чтобы переговоры по закупкам газа вели европейские власти от имени государств - членов сообщества, а не каждая страна сама по себе, как это происходит сейчас.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:00 11.10.2021
Генконсульство Белоруссии в Нью-Йорке прекратит работу с 21 октября по требованию США
0
20
18:45 11.10.2021
В Подмосковье растет уровень безопасности на дорогах
0
141
18:40 11.10.2021
Сурков предрекает переход через сто лет к "безлюдной демократии"
0
212
18:00 11.10.2021
Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе - августе вырос на 68%
0
212
17:32 11.10.2021
Собчак и все пассажиры "Мерседеса", попавшего в ДТП в Сочи, вызваны на допрос в Москве
0
240
17:30 11.10.2021
Подмосковье вошло в топ регионов, где активнее всего применяются результаты Федеральной научно-технической программы развития АПК
0
203
17:12 11.10.2021
Путин рассказал, что у него со здоровьем все хорошо, несмотря на покашливание
0
256
17:00 11.10.2021
ЕС ввел санкции против восьми человек, в том числе против начальника УФСБ Крыма
0
306
16:32 11.10.2021
Вводить штрафы за отказ от вакцинации в РФ нереально - Песков
0
332
16:12 11.10.2021
Goldman Sachs прогнозирует акциям «Роснефти» очередной рост
0
299

Возврат к списку