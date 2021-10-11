Генконсульство Белоруссии в Нью-Йорке прекратит работу с 21 октября по требованию США

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генконсульство Белоруссии в Нью-Йорке с 21 октября прекратит работу по требованию американской стороны.

"Сообщаем, что по требованию американской стороны генеральное консульство Республики Беларусь в г. Нью-Йорке прекратит свою работу 21 октября 2021 г.", - говорится в сообщении, размещенном на сайте генерального консульства Белоруссии в Нью-Йорке.