Генконсульство Белоруссии в Нью-Йорке прекратит работу с 21 октября по требованию США
20:00 11.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генконсульство Белоруссии в Нью-Йорке с 21 октября прекратит работу по требованию американской стороны.
"Сообщаем, что по требованию американской стороны генеральное консульство Республики Беларусь в г. Нью-Йорке прекратит свою работу 21 октября 2021 г.", - говорится в сообщении, размещенном на сайте генерального консульства Белоруссии в Нью-Йорке.
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