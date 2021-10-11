Долг беднейших стран мира увеличился в 2020 году на 12% и достиг рекордных $860 млрд
21:20 11.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Долговое бремя стран с низким уровнем дохода на фоне пандемии коронавируса увеличилось в 2020 году на 12% и достигло рекордных 860 млрд долларов. Такая оценка содержится в опубликованном в понедельник докладе Всемирного банка (ВБ).
Как отмечается в пресс-релизе к документу, страны мира отреагировали на пандемию введением различных масштабных пакетов мер, направленных на борьбу с коронавирусом и преодоление экономических последствий его распространения. "Хотя эти меры были направлены на устранение чрезвычайной ситуации в области здоровья [населения], смягчение последствий пандемии для бедных и уязвимых [стран] и выведение государств на путь восстановления, долговое бремя стран с низким уровнем дохода увеличилось в 2020 году на 12%, до рекордных 860 млрд долларов", - говорится в сообщении.
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