Нуланд сообщила, что наслаждается бабьим летом в Москве

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, которая в понедельник прибыла с визитом в Москву, призналась, что наслаждается погодой в столице РФ и с нетерпением ждет предстоящих консультаций с представителями российских властей и бизнес-сообщества. Слова Нуланд приводит в своем "Твиттере" пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц.

"Заместитель госсекретаря Нуланд: наслаждаюсь бабьим летом (это словосочетание приведено в записи на русском языке - прим. ТАСС) в Спасо-хаусе с моим коллегой Эриком Грином. С нетерпением жду консультаций с представителями российского правительства, бизнес-сообщества и выпускниками программ обмена с США", - говорится в записи.

Также Нуланд посетила музей современного искусства "Гараж".

Нуланд в понедельник прибыла в Москву, где проведет ряд встреч с российскими представителями власти. Ее визит продлится до 13 октября.