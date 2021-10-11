Нуланд сообщила, что наслаждается бабьим летом в Москве
22:00 11.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, которая в понедельник прибыла с визитом в Москву, призналась, что наслаждается погодой в столице РФ и с нетерпением ждет предстоящих консультаций с представителями российских властей и бизнес-сообщества. Слова Нуланд приводит в своем "Твиттере" пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц.
"Заместитель госсекретаря Нуланд: наслаждаюсь бабьим летом (это словосочетание приведено в записи на русском языке - прим. ТАСС) в Спасо-хаусе с моим коллегой Эриком Грином. С нетерпением жду консультаций с представителями российского правительства, бизнес-сообщества и выпускниками программ обмена с США", - говорится в записи.
Также Нуланд посетила музей современного искусства "Гараж".
Нуланд в понедельник прибыла в Москву, где проведет ряд встреч с российскими представителями власти. Ее визит продлится до 13 октября.
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