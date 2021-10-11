0
0
110
НОВОСТИ

Нуланд сообщила, что наслаждается бабьим летом в Москве

22:00 11.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, которая в понедельник прибыла с визитом в Москву, призналась, что наслаждается погодой в столице РФ и с нетерпением ждет предстоящих консультаций с представителями российских властей и бизнес-сообщества. Слова Нуланд приводит в своем "Твиттере" пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц.

"Заместитель госсекретаря Нуланд: наслаждаюсь бабьим летом (это словосочетание приведено в записи на русском языке - прим. ТАСС) в Спасо-хаусе с моим коллегой Эриком Грином. С нетерпением жду консультаций с представителями российского правительства, бизнес-сообщества и выпускниками программ обмена с США", - говорится в записи.

Также Нуланд посетила музей современного искусства "Гараж".

Нуланд в понедельник прибыла в Москву, где проведет ряд встреч с российскими представителями власти. Ее визит продлится до 13 октября.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:40 11.10.2021
Растущее экономическое развитие Китая представляет угрозу для НАТО - Столтенберг
0
79
21:20 11.10.2021
Долг беднейших стран мира увеличился в 2020 году на 12% и достиг рекордных $860 млрд
0
177
20:40 11.10.2021
Маккартни возложил вину за распад The Beatles на Леннона
0
230
20:00 11.10.2021
Генконсульство Белоруссии в Нью-Йорке прекратит работу с 21 октября по требованию США
0
271
19:20 11.10.2021
Евросоюз рассматривает возможность экстренных централизованных закупок газа из РФ - СМИ
0
320
18:45 11.10.2021
В Подмосковье растет уровень безопасности на дорогах
0
305
18:40 11.10.2021
Сурков предрекает переход через сто лет к "безлюдной демократии"
0
490
18:00 11.10.2021
Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе - августе вырос на 68%
0
357
17:32 11.10.2021
Собчак и все пассажиры "Мерседеса", попавшего в ДТП в Сочи, вызваны на допрос в Москве
0
398
17:30 11.10.2021
Подмосковье вошло в топ регионов, где активнее всего применяются результаты Федеральной научно-технической программы развития АПК
0
342

Возврат к списку