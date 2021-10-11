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Растущее экономическое развитие Китая представляет угрозу для НАТО - Столтенберг

22:40 11.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Растущее экономическое развитие Китая и его более тесное сотрудничество с Россией представляют угрозу для НАТО. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Лиссабоне, которое в прямом эфире транслируется на сайте альянса.

"Подъем Китая имеет значение для нашей безопасности. Мы видим, как они пытаются контролировать критически важную инфраструктуру <...>. Мы видим их [деятельность] в сфере кибербезопасности. Китай стремится стать ведущей экономикой мира, совершая значительный прогресс в создании разрушительных технологий и инвестируя крупные суммы в свой ядерный потенциал, работая все более тесно с Россией", - сказал он.

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