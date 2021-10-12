Новый премьер Японии заявил, что на "северные территории" распространяется суверенитет Токио

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио. Он заявил об этом во вторник в ходе дебатов в нижней палате парламента.

"На северные территории (так в Японии именуют южную часть Курил - прим. ТАСС) распространяется суверенитет нашей страны, - утверждал премьер. - Мы должны решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям. Правительство настроено на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив проблему принадлежности этих островов".

В свою очередь МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.