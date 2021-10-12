0
0
91
НОВОСТИ

Новый премьер Японии заявил, что на "северные территории" распространяется суверенитет Токио

09:00 12.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио. Он заявил об этом во вторник в ходе дебатов в нижней палате парламента.

"На северные территории (так в Японии именуют южную часть Курил - прим. ТАСС) распространяется суверенитет нашей страны, - утверждал премьер. - Мы должны решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям. Правительство настроено на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив проблему принадлежности этих островов".

В свою очередь МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 12.10.2021
В РФ могут ввести уголовную ответственность за нетрезвое вождение
0
63
09:20 12.10.2021
Исполнительный совет МВФ по итогам разбирательства выразил полное доверие главе фонда
0
90
09:05 12.10.2021
В России предлагается усложнить выдачу лицензии на приобретение оружия
0
121
22:40 11.10.2021
Растущее экономическое развитие Китая представляет угрозу для НАТО - Столтенберг
0
629
22:00 11.10.2021
Нуланд сообщила, что наслаждается бабьим летом в Москве
0
695
21:20 11.10.2021
Долг беднейших стран мира увеличился в 2020 году на 12% и достиг рекордных $860 млрд
0
664
20:40 11.10.2021
Маккартни возложил вину за распад The Beatles на Леннона
0
735
20:00 11.10.2021
Генконсульство Белоруссии в Нью-Йорке прекратит работу с 21 октября по требованию США
0
715
19:20 11.10.2021
Евросоюз рассматривает возможность экстренных централизованных закупок газа из РФ - СМИ
0
786
18:45 11.10.2021
В Подмосковье растет уровень безопасности на дорогах
0
743

Возврат к списку