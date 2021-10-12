Новый премьер Японии заявил, что на "северные территории" распространяется суверенитет Токио
09:00 12.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио. Он заявил об этом во вторник в ходе дебатов в нижней палате парламента.
"На северные территории (так в Японии именуют южную часть Курил - прим. ТАСС) распространяется суверенитет нашей страны, - утверждал премьер. - Мы должны решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям. Правительство настроено на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив проблему принадлежности этих островов".
В свою очередь МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
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