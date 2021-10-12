В России предлагается усложнить выдачу лицензии на приобретение оружия
09:05 12.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Росгвардия подготовила законопроект, согласно которому предлагается не выдавать лицензию на приобретение оружия не прошедшим проверку ФСБ и МВД гражданам РФ. Ограничения направлены на то, чтобы не позволить получить оружие людям, причастным к экстремистским и террористическим группировкам.
"<...> Лицензию на приобретение оружия предлагается не выдавать гражданам Российской Федерации, в отношении которых по результатам проверки, проведенной органами внутренних дел и (или) органами Федеральной службы безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации, вынесено заключение о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности" - сказано в пояснительной записке к документу, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Законопроектом предусматривается не только отказ в выдаче лицензии на оружие, но и аннулирование ранее выданных разрешений.
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