В России предлагается усложнить выдачу лицензии на приобретение оружия

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росгвардия подготовила законопроект, согласно которому предлагается не выдавать лицензию на приобретение оружия не прошедшим проверку ФСБ и МВД гражданам РФ. Ограничения направлены на то, чтобы не позволить получить оружие людям, причастным к экстремистским и террористическим группировкам.

"<...> Лицензию на приобретение оружия предлагается не выдавать гражданам Российской Федерации, в отношении которых по результатам проверки, проведенной органами внутренних дел и (или) органами Федеральной службы безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации, вынесено заключение о невозможности владения оружием в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновением угрозы общественной безопасности" - сказано в пояснительной записке к документу, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроектом предусматривается не только отказ в выдаче лицензии на оружие, но и аннулирование ранее выданных разрешений.